Video: La escracharon por robarse la propina mientras esperaba su pedido

Como sucede desde hace un año, el pasado miércoles 29 de enero, Enrique García (25) fue a trabajar al local Super Pizza. Ubicado en la calle Tiscornia 708, el local se jacta de vender “la pizza más grande de Bariloche”. Alrededor de las 19, una mujer de cabello oscuro y estatura mediana ingresó al comercio y pidió media docena de empanadas. Enrique le tomó el pedido y, según su relato, se dio vuelta unos segundos para ir a buscarlo a la cocina.

En ese momento, la mujer aprovechó para meter en su cartera el frasco de propinas que estaba sobre el mostrador. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local que, al día siguiente, difundió el video a través de su cuenta de Facebook. “Se robaron nuestras propinas”, arranca el posteo que tiene más de 200 comentarios y fue compartido más de 660 veces.

“Esta mujer se llevó sin querer las propinas que el Equipo Super Pizza gana con tanto esfuerzo y dedicación. Pedimos a nuestra comunidad que si la conocen le hagan saber que la esperamos en el local para que lo devuelva”, cierra la publicación, con mezcla de ironía y seriedad. Infobae se comunicó con el comercio y pudo hablar con Enrique García, el hombre que atendió a la mujer.

“En el momento no me di cuenta. Recién después de que entraron dos o tres clientes, y quisieron dejar propina, caí en la cuenta de que el frasco no estaba en su lugar”, explica, todavía afligido por el hecho. Consultado acerca de si alguien pudo identificarla, “Quique”, como lo llaman sus compañeros, aseguró que por ahora no pudieron dar la mujer.

“Me da pena porque es una chica joven. Yo no sé si ella es ladrona: eso que quede en su conciencia. Hay un el refrán muy conocido que dice que ‘La ocasión hace al ladrón’. Capaz se dejó llevar... Por otro lado tengo que agradecer que no fue un robo violento”, dijo en diálogo con este medio. Sobre la información que circula en redes sociales García dice que no puede asegurarla.

Se dice que el padre de la chica que robó fue al local a pedir que saquen la publicación de Facebook y no devolvió el dinero. Los empleados del local son cinco en total y, de acuerdo con el testimonio de Enrique, suelen repartir el dinero que juntan en el frasco de las propinas el último día del mes. “Por eso estaba tan lleno de billetes y monedas”, cerró.