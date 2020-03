La angustia del padre y la novia de Fernando Báez Sosa en el día que cumpliría 19 años

"No me queda otra que ir al cementerio", expresó Silvino Báez, el papá de Fernando, este lunes, cuando el joven asesinado por el grupo de rugbiers en Villa Gesell cumpliría 19 años.

"Cada día que pasa nos sentimos más vacíos. Y hoy en especial, es un dolor inmenso", dijo al salir de su casa por la mañana. "A esta hora mi mujer ya estaría preparando torta, sándwichs, gaseosas, cargando todo para ir al parque a festejar con amigos, porque él no quería salón, ni discoteca, a él le gustaba festejar la aire libre con sus amigos, con sus compañeros", recordó sobre los habituales festejos de cumpleaños de su hijo.

"Voy a ir a saludar a mi hijo, a decirle que estamos de pie, todavía luchando, hasta que se consigamos justicia. Pero no me gusta ir, creo que Fernando no está ahí", comentó antes de ir al Cementerio de la Chacarita a acompañar a su esposa, Graciela, y a Julieta, la novia de Fernando.

"Tratamos de sobrellevarlo como podemos, pero no hay consuelo", sostuvo sobre cómo transitan sus días junto a su mujer y la familia más íntima. "No se qué gusto tiene la comida, comemos para seguir sobreviviendo, pero ya no tenemos vida nosotros", agregó.

Este lunes por la tarde celebrarán una misa en el colegio Marianista, de Caballito, donde estudió Fernando, para recordarlo. "No tenemos palabras de agradecimiento para la escuela, los compañeros y los padres. Nos hacen sentir el apoyo, nos dan ánimos", concluyó Silvino.

La desgarradora carta de la novia de Fernando por el cumpleaños del adolescente

La joven compartió la carta en su cuenta de twitter, pasadas a penas las primeras horas del día en que Fernando cumpliría años. “Hoy no podés festejar nada, porque te robaron la oportunidad de todo. No puedo evitar sentirme enojada, y estoy con todo el derecho de estarlo. Porque en este momento solo siento odio”, escribió su descargó.