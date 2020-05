Abuela con COVID-19 fue a un funeral y 50 personas debieron ser aisladas

Una indignante situación se vivió en Buenos Aires, más precisamente en el Barrio República, dentro del municipio de Lobos. Lo que sucedió fue que una anciana de 70 años de edad, asistió al funeral clandestino de uno de sus nietos, en el que estuvo en contacto con unas 50 personas.

Noticias Relacionadas El video en tanga de Jesica Cirio que rompió las redes

Sin embargo, este evento clandestino no fue lo único que provocó la indignación de los vecinos de este barrio, si no que todo esta situación empeoró cuando, días después, esta abuela arrojó un resultado positivo en su estudio para detectar si padecía coronavirus o no.

Para demostrar la gravedad de esta situación, un periodista del lugar charló con un medio local y manifestó que el día en que se celebró este velatorio, unas 200 personas rodearon al coche fúnebre para despedir a este chico de 19 años, que había fallecido en un accidente vial. Además, el comunicador mencionó que la gran mayoría de estas personas no estaba utilizando barbijo.

Noticias Relacionadas Se desnudó adelante de todos, se sacó la tanga y se la puso de barbijo

En relación a este tema. las autoridades de este municipio comenzaron a aislar a quienes acudieron al funeral, además de solicitarle a todas las personas que tuvieron contacto con los asistentes, que también cumplan con las mismas pautas de confinamiento, para evitar una ola de contagios.