Terrible: niño perdió un brazo tras meterlo en un secarropas

Un niño de 6 años sufrió la amputación de su brazo derecho tras introducirlo en un secarropas que estaba en funcionamiento. El hecho ocurrió el sábado pasado en su vivienda de barrio Patricios de la ciudad de Córdoba. El menor fue dado de alta este jueves.

Según el sitio de El Doce, su madre relató que se trató de un accidente doméstico. 'Yo estaba en la cocina ubicada en el primer piso y Santino estaba en la planta baja. No sé en qué momento subió corriendo y cuando me doy vuelta a poner la comida en la cocina, noto un motón de sangre', contó la madre.

El menor se había intentado sostener cuando se estaba cayendo: 'Había agua y me resbalé y me caí ahí arriba, eso giraba y giraba y yo quería sacar mi manito. Cuando saqué la saqué, me golpeé con la mesa', relató el pequeño.

El nene fue llevado de urgencia al Hospital Infantil de Alta Córdoba, donde los médicos de la salud lograron estabilizarlo. Se recuperó en el transcurso de esta semana y este jueves fue dado de alta.