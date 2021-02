Kika Alonso: ´Me gusta disfrutar de la música sin saber muy bien cómo o en dónde va a terminar´

Desde hace algunos días Lucio Flores oficia de anfitrión en un ciclo exclusivo de Canal 13 San Juan en donde artistas locales, de diferentes géneros musicales, interpretan sus canciones preferidas y comparten un grato momento en la intimidad del estudio de “Mi Chino”.

Hoy fue el turno de Kika Alonso. La intérprete de Funk, Rock y Soul se sumó al desafío de Lucio y se dejó llevar en un encuentro único.

Acerca de su acercamiento a la música, la invitada comentó: “Mi relación con la música siempre fue difícil. Diría que luego de los 30 comencé a asumir que era realmente esto lo que quería para mí vida. Aún surgen miedos y momentos de duda pero los atravieso hoy con otra mirada”, comenzó diciendo.

Este 2021 muchos proyectos se reactivaron luego del impase de la pandemia y sobre esto Kika dijo: “Quiero seguir haciendo música, seguir creciendo como persona, como Coach Vocal y acompañar a mis alumnos en su búsqueda”, luego detalló: “Pronto saldrá un EP de cinco canciones, tres de las cuales participé en su creación, junto con María Belén Larroulet, una guitarristas de Mendoza” precisó.

Sobre sus vivencias durante la cuarentena por el coronavirus Kika dijo: “La pandemia me regaló el valorar la vida que tengo antes que nada. Me quitó los ingresos durante meses y eso fue durísimo. Pero a pesar de la dificultad, me hizo saber que definitivamente este es el camino que quiero seguir” reflexionó.

Luego agregó: “Me regaló tiempo para ir hacia adentro, gané una nueva perspectiva sobre muchas cosas y eso es algo maravilloso. Encontré también en el Coaching Vocal una fuente de luz inesperada. Ser guía y acompañar a alguien mientras descubre su voz es algo maravilloso y me nutre a mí también como persona y como artista. Ese fue quizás el regalo más grande que me deja la pandemia”.

La invitación a participar del ciclo “En lo de Lucio” alegró a Kika quien manifestó: “Llevo años yendo a lo de Lucio. Y fue como ir un día cualquiera a jugar con la música como hemos hecho tantas veces. Disfrutar de la música de esa forma, sin saber muy bien cómo o en donde va a terminar una canción es algo que me fascina y en Lucio siempre he encontrado un compañero de aventuras ideal para eso. Admiro muchísimo su talento intuitivo, su sensibilidad. Aprendo mucho cada vez que compartimos la música. Fue un verdadero placer porque me sentí como en casa cuando fui al programa. El equipo súper profesional y con una muy linda energía”.

Para finalizar Kika habló de sus sueños y dijo: “Me veo haciendo música, feliz, cantando. No importa dónde ni cómo”.

Redes Sociales:

Instagram

Facebook

Gentileza fotos: Laura Musere