Leo Quiroga: ´El estudio de Lucio es una extensión de nuestra casa´

En medio de un verano atípico marcado por la distancia social y los protocolos sanitarios, Canal 13 San Juan invita, cada día, a compartir un encuentro entre artistas a través de un ciclo musical denominado “En lo de Lucio”.

Distintas personalidades de la música visitan, sin ensayo previo a Flores y ahí surge la magia.

Leo Quiroga, integrante del Grupo Donaires, fue quien aceptó la invitación y compartió un entretenido momento de talentos.

Con un disco solista llamado “Sinestesia” y con temas de “Donaires” la banda de música fusión, Quiroga relató sus comienzos en la música y dijo: “Desde siempre…la música formó parte de mi vida desde siempre, desde antes de nacer, con mis abuelos, mis padres, mi familia tiene una tradición musical muy arraigada, muy fuerte y me crie con eso…pero fue en mi adolescencia cuando comencé a elegirlo como un camino…a nivel personal….de estudiar un poco más…de conocer la guitarra, de practicar más tiempo, de estudiar canto”, comenzó diciendo.

Sobre sus proyectos venideros el músico detalló: “Estamos trabajando mucho con Donaries, la banda que tengo con mis hermanos, sacando producciones, armando shows, preparando todo el 2021, recientemente sacamos un tema nuevo, “Alguien más”, que está en todas las plataformas, pueden buscarnos como Donaires @donairesok y programando viajes ahora a Mendoza y Córdoba para empezar a girar por el país”.

Acerca del futuro Leo reflexionó acerca de cómo se ve y dónde: “Feliz, en el futuro me veo siempre feliz, viviendo por la música siempre, componiendo, creando siempre canciones que son mi motor en este mundo. Creo que cuando uno decide vivir para la música con pasión y por la música como profesión…eso se convierte en un ´vivir de la música´”.

El 2020 nos encerró por la llegada del coronavirus y Leo recordó su vivencia: “La pandemia me ganó a veces en el dolor de estar lejos de los escenarios, de no poder grabar, de no poder producir, ensayar…fueron días y meses muy difíciles. En que le gané yo? En que fui papá durante la pandemia, lo mejor que me pasó en la vida, y la felicidad que me trajo no se compara con nada de lo que quizás fue un poco difícil durante la pandemia”, relató.

Agradecido por la posibilidad de participar en el ciclo de Canal 13 San Juan el artista comentó: “Me encantó la invitación, Lucio es un hermano para mí, es un hermano de la vida, de esos que se eligen, trabajamos juntos desde hace años, hemos viajado, la música nos ha llevado juntos a muchos lugares. Es alguien a quien admiro en lo musical enormemente, pero sobre todo en lo personal, a Lucio lo quieren todos porque tiene la humildad de los grandes, es un gigante de la música y cuando hablas con él te das cuenta la calidez humana. El estudio es nuestro lugar, es de donde somos, es lo que somos, ahí hemos hecho música para la fiesta del sol, ahí componemos jingles, música para documentales, para eventos, donde hemos compuesto canciones juntos, es como una extensión de nuestra casa” finalizó.

