Josue Astorga: 'Yo no elijo cómo o dónde…yo solo hago música'

En la cuarta semana de “En lo de Lucio” –el ciclo exclusivo de Canal 13 San Juan- los músicos siguen descubriendo la magia de las canciones en un intercambio sin ensayo previo.

En esta oportunidad fue Josue Astorga quien acepto el “reto” y junto a Lucio Flores compartieron un momento único.

Intérprete y músico cesionista, Astroga se refirió a sus comienzos en la música y manifestó: “En mi último año de secundario no pensaba en otra cosa que tocar mi instrumento. Me levantaba muy temprano para estudiar, me escapaba del colegio para estudiar por ahí, no iba a fiestas, ahorre todo el dinero que entraba para poder viajar y que me escuchen tocar. En ese momento sabía que la música era lo más importante que ocupaba toda mi atención”, recordó el joven.

Luego el invitado relató cómo vivió la experiencia de la pandemia por el coronavirus y dijo: “No siento que la pandemia me haya ganado o yo a ella. La pandemia me enseñó a esperar, a confiar. SÍ, se trabaron muchos proyectos, viajes, grabaciones; pero ese tiempo sirvió para pensar, observar otras cosas que no tenían que ver con la música”, reflexionó.

Con muchos proyectos en mente y trabajos por hacer Josue detalló: “En el futuro me veo haciendo música, más viejo, con experiencia, conociendo nuevos músicos. ¿Dónde o cómo? No lo sé, todos estos años me encontré en diferentes lugares de diferentes formas y entiendo que esto siempre funciono así, yo no elijo cómo o dónde; yo solo hago música".

Finalmente Josue Astorga valoró el encuentro con Lucio Flores y su participación en el ciclo y dijo: “Me gusta compartir con Lucio. Él maneja una burbuja musical en la que nunca sabes adónde va y en qué va a terminar. Siempre es un aprendizaje humano y musical”, concluyó.

