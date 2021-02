Valentín Cora: ´Estoy muy feliz de volver a tocar con Lucio en un ciclo con grandes artistas´

Muchos amigos, talentosos músicos e inolvidables encuentros se sucedieron en estas semanas en el ciclo producido e ideado por Canal 13 San Juan.

“En lo de Lucio” se instaló en las siestas sanjuaninas y llenó de música todo, reviviendo grandes talentos y descubriendo otros.

Hoy llegó el turno de Valentín Cora, el intérprete de música Negra: Blues, Jazz, Soul, Funk, Reggae, Rock, Música Brasileira.

Con una vasta discografía en su carrera, el músico presentó: (2002) CD - Valentin Cora - “CRISIS”(Guitarras y voz - Salvador (Brasil), Copenhaguen (Dinamarca), Buenos Aires y San Rafael), (2004) CD - Stancatti, Cora, Yonas - “JAZZ TRIO” (Bajo - San Martin de los Andes (NQN), (2005) CD - Valentin Cora - “ANTES DEL FIN DEL AGUA” (Música Original de la Película)

(Voz, guitarras y bajo - San Rafael (MZA), (2008) CD - Bos, Cora, Brown + Gutierrez - “REUNION” (Bajo - Mendoza). (2009) CD - Bos, Cora, Brown - “SECOND CHANCE” (Bajo - Mendoza), (2013) DVD - La Banda De Bairoletto- “TRIBUTO A JIMI HENDRIX” (Guitarra y voz - Mendoza), (2015) CD - Nomade Tres - ÑU (Batería - Grabado en El Arcón (Lo de Lucio), San Juan), (2016) AdLibitum - “MÚSICA ESPONTÁNEA” (Guitarra - Grabado en El Arcón (Lo de Lucio, San Juan).

El invitado comenzó hablando de sus comienzos con la música y dijo: “A los 15 años me sentí compelido por circunstancias familiares y económicas a decidir qué rumbo profesional tomaría. Las dos cosas que más me interesaban en ese momento eran la música y el fútbol. Me sentía más apto para la música. Y además de que como estilo de vida me parecía más interesante, percibía que a diferencia del fútbol, era algo que podría seguir haciendo toda mi vida”, comentó.

El coronavirus impactó en 2020 y Valentín relató su vivencia a Diario 13 San Juan: “La pandemia me golpeó fuerte en lo económico, como a la mayoría. Y sentí mucho la falta de tocar en vivo. El escenario y el público son insustituibles. Yo no creo haberle ganado en nada, pero no me molesto tanto el tiempo de aislamiento. Mi familia siempre está lejos y estoy acostumbrado a no verles. La soledad no es un enemigo para mí. Los músicos pasamos así la mayor parte del tiempo”, comenzó diciendo y luego agregó: “En muchos aspectos fue muy productivo. Pude dedicar mucho tiempo a estudiar y crear, dos prácticas necesarias para un artista, para las cuales no siempre disponemos del tiempo que quisiéramos. Y cuando me tocó contagiarme, tuve suerte y no padecí demasiados síntomas”, recordó.

Con muchos proyectos pendientes el invitado relató en qué trabaja actualmente: “Seguimos en el proceso de reapertura de las actividades culturales y de los espacios laborales, que posibilitan la realización de proyectos musicales. Soy parte de algunos grupos: Jazzparring, Blues Valentin, Tesla Jazz, Bairoletto, AdLibitum y trabajo regularmente en colaboración con otros artistas como Luciano Gutiérrez, Lucio Flores, Javier Gómez, Martín Guzmán, Abel Herrera, Santiago Molina, Marcelo Laspiur, Matías Inostroza, Javier Conturzo, Fernando Naser, Leo Belli, Emi Breuss (SJ/ESP), Carlos Carranza (Cba), Luis Robinson (Cba), Belen Espinoza (Entre Rios), Nicolás Cabrera (Mendoza), David Zurdo Paz (Mendoza), Federico Zuin (Mendoza), Leo Paez (Buenos Aires), Mari Guini (USA) y otros”, detalló, luego sumó: “Además llevo adelante otras actividades que buscan generar la interacción con otros artistas, como son la Jam Session y los Ciclos de Jazz y Blues. Y aunque lo que más disfruto es tocar en vivo con otros artistas y es en lo que más ocupo mi tiempo y energía, trato de ir consolidando también acciones en el ámbito virtual. Las redes y plataformas virtuales son una herramienta invaluable de difusión y exposición de la producción de un artista”.

Con vistas a su actividad a largo plazo Valentín dijo: “En el futuro no sé dónde estaré. Toda mi vida fui muy nómade, amo viajar y nunca deje de moverme. ¿Cómo? Haciendo música, siempre”, reflexionó.

Agradecido por la invitación al estudio de “Mi Chino” Cora dijo: “Lucio es una de las personas que conozco hace más tiempo en San Juan y uno de los responsables de que hoy viva y trabaje como músico en la provincia. Es un amigo y un músico excepcional. He tocado con él muchas veces y he grabado en su estudio mis últimos dos discos. Estoy muy feliz de volver a tocar con él, volver a ese estudio de grabación, de ser parte de este nuevo proyecto en compañía de grandes artistas y de llegar a la televisión de San Juan de la mano de un grande como Lucio Flores y de un equipo de producción muy profesional, que hizo cada momento del proceso una experiencia realmente disfrutable”, finalizó.

