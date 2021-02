Emi Soler: ´Mi momento favorito es cuando la canción termina y te mirás cómplice con el otro´

Otro día, otro artista y un nuevo encuentro espontáneo. El ciclo de música presentado por Canal 13 San Juan "En lo de Lucio" sigue dando que hablar por la calidad de los músicos invitados y la magia que surge en cada encuentro.

Esta vez fue el turno de Emi Soler, la joven cantante de Neo Soul/Jazz que se va imponiendo en la provincia con su estilo y cada vez gana más fanáticos.

Con un EP llamado Little Girl, la cantante visitó el estudio de Lucio dando lugar a un clima maravilloso de música entre amigos. Sobre la invitación Emi dijo: “Es una oportunidad preciosa, estoy muy agradecida de haber podido experimentarlo. Siempre es un placer escuchar a Lucio, y mucho más tener la chance de acompañarlo cantando. Es de esos momentos mágicos en los que uno se olvida de todo lo que está pasando alrededor y simplemente fluye. De todas formas, mi momento favorito es cuando la canción termina y te mirás cómplice con el otro, sabiendo lo emocionante que fue el momento. Ahí te das cuenta de verdad cual es el propósito de la música”, comenzó diciendo sobre el encuentro.

Acerca de sus comienzos la entrevistada comentó: “La música siempre formó parte de mi vida. Desde chica estoy rodeada por ella, a mis dos años mi papá se dio cuenta que podía cantar y empezó a mostrarme un poco de este mundo, a los cinco ya improvisaba melodías con él, básicamente he crecido en un ambiente musical, por lo que creo que no hubo un momento exacto en el que lo haya decidido”, recordó emocionada.

En medio de una realidad extraña en donde el Covid 19 aún está presente, Soler habló de sus planes a futuro y dijo: “Me gustaría seguir trabajando en nuevos proyectos musicales, dedicarme a cantar y dar a conocer mi música. Estaría bueno poder salir de la provincia, pero no lo veo en un futuro cercano. Lo que sí, esté donde esté, siempre cantando y componiendo. Por el momento estoy intentando darle vida a un par de canciones que están esperando a salir hace rato, pero me gustaría poder crear un nuevo EP o incluso un Álbum lleno de cosas nuevas. Siento que este año viene lleno de creatividad y pienso aprovecharlo al máximo” comenzó diciendo.

El aislamiento y la distancia social impidieron seguir con nuestras vidas y costumbres y Emi no fue la excepción: “A muchos la pandemia los inspiró y los motivó a crear gracias a tener más tiempo en casa. A mí, sinceramente, me quitó todo eso. Se me hizo muy difícil encontrarme con mi creatividad, y todos sabemos que es un proceso que no se puede forzar. Pero al menos yo le gané en lo mucho que me hizo reflexionar, darme cuenta dónde estoy parada hoy en día y cuál es el siguiente paso que tengo que dar: tomar las riendas de mi vida de nuevo y avanzar por más que surjan miedos en el camino”, concluyó.

Redes Sociales

Instagram

Youtube

Facebook

Spotify