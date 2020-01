Eliana Guercio y su mensaje enigmático y estremecedor

Con un bajísimo perfil, pero con un carácter fuerte y combativo, la esposa del futbolista Sergio Romero publicó un extraño mensaje en su cuenta de Twitter y dejó la posibilidad a un nuevo escándalo en su vida.

Alejada de los medios y de su carrera para acompañar a su marido y cuidar a sus hijos, la actriz de 42 años, que no suele usar las redes sociales muy asiduamente, salió a decir -sin aclarar a quien estaba dirigido el mensaje- que muy pronto sus enemigos tendrán una respuesta por parte de ella. Al parecer esta publicación responde a un hartazgo de la esposa de Romero a una situación que la preocupa y mucho.

El tuit decía: “Se terminó el tiempo señores, los que no me conocen, me van a conocer. Yo también sé hacer chistes, muy buenos. Había una vez… una señora entrada en edad a la que le gustaba… Yo no tiro copas de vino señores… ¿sigo?, ¿se divierten?”.

Inmediatamente el mensaje se colmó de respuestas y preocupación de los seguidores por este enigmático de Guercio. Algunos preocupados y otros esperando ver cómo y con quiénes se pelea la modelo que en ocasiones anteriores ha criticado y discutido, dentro y fuera de las redes, por cuestiones personales o inherentes a la carrera deportiva de su marido.

Junto a Romero desde el 2008, la ex modelo tiene tres hijas y ahora se encuentran radicados en Manchester donde Romero juega.