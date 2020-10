La sensual Julieta Nair Calvo envió un sugestivo mensaje a MasterChef Celebrity

Este lunes en el programa “MasterChef Celebrity” (El Trece) los participantes debieron cocinar un pollo entero y preparar algunas de sus víceras. Patricia Sosa, por ejemplo, debió pasar la prueba intentando no impresionarse porque es vegetariana y algunos otros que no lo son, no estaban familiarizados al cocinar algunas partes del animal como sus patas.

Desde su casa, Julieta Nair Calvo, fanática del programa, realizó algunos comentarios en su cuenta de Twitter a modo de sugerencia a la producción del reality de cocina y también en su proceso de dejar de comer animales.

No deberían cocinar tanta carne ... No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla .. podrían enseñar más opciones vegetarianas ya que lo mira tanta gente . uD83EuDD37uD83CuDFFB??? — ? julieta nair calvo (@julietanair) October 20, 2020

"No deberían cocinar tanta carne... No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla... Podrían enseñar más opciones vegetarianas ya que lo mira tanta gente", opinó en un comienzo.

Y yo no soy vegetariana eh , pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne ... Ya siento hasta que no está bueno... Es mi opinión ?? el programa me divierte mucho ! No se enojen ?? — ? julieta nair calvo (@julietanair) October 20, 2020

"Y yo no soy vegetariana eh, pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne... Ya siento hasta que no está bueno... Es mi opinión, el programa me divierte mucho... No se enojen", opinó en Twitter.

Sin pretender sonar mal, la bella actriz aclaró que es fanática del ciclo: "Me encanta el certamen, solo fue una opinión", concluyó.