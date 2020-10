Nazarena Vélez se levantó la remera y mostró su cola

Nazarena Vélez se mantiene muy activa en las redes sociales. De hecho, en cuarentena lanzó su propio canal de Youtube. Entre sus videos en la plataforma y las publicaciones de Instagram, se encuentra día a día en contacto con sus fanáticos. Este miércoles 28 de octubre, mostró a través de sus Instagram Stories su breve paso por Luján. Pero luego, compartió postales frente al espejo.

“Extrañaba mostrar el qlo”, escribió la morocha en la foto. Con remera roja y de perfil, posó en el baño y musicalizó el momento con el hit “Welcome to the Jungle” de los Guns N Roses. Sin embargo, no fue la única imagen. A los pocos minutos, subió una muy parecida pero con la canción “Mala Fama” de Dana Paola.

“Chupando panza para mostrar el qlo”, relató. Y más abajo agregó sin prejuicios: “Celulitis”.

Por otro lado, la figura mediática fue entrevistada por Jey Mammon en el programa “Estelita en casa”. Allí, Nazarena contó a corazón abierto cómo se encuentra la relación con quien solía ser su íntimo amigo.

“Esté todo bien, pero no hay más contacto. No me quedó la sensación de la amistad ni las ganas para ser completamente sincera“, comenzó. Luego, agregó que a pesar de la distancia hoy en día tienen “buena onda” e incluso el director teatral le envío un mensaje a comienzo de año.

“Como familia compartimos un montón de cosas: él es el padrino del hijo de mi hermano. Pero cuando eso se rompe, yo siento que no hay mucho más que se pueda hacer”