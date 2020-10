Sofí Morandi se indignó en las redes con los haters que la criticaron

Luego de participar en el “Cantando por un Sueño” (El Trece) y ser eliminada Sofi Morandi se concentró en sus proyectos y como influencer mantiene una vida activa en sus redes sociales.

Con cientos de publicaciones y mostrando su faceta histriónica la joven se ganó el cariño y la admiración de cientos de seguidores que hoy no le pierden el rastro de lo que la joven realiza tanto en su vida profesional como en su rutina.

En esta oportunidad, Sofi se molestó bastante cuando los haters de las redes sociales le marcaron un detalle estético que molestó a la ex campeona del Bailando: sus labios.

Luego compartir una historia en Instagram en donde jugó a “bebotear”, Morandi recibió un mensaje que la sacó de eje: "Sofi, ya no te pongas rellenos en los labios. Estabas bien antes", le comentaron.

Indiganda con el seguidor, Sofi leyó el texto y dijo: "Chicos, no tengo relleno en los labios, no me puse. Si algún día se me canta ponerme relleno en los labios lo voy a hacer. Así que esperá sentadito a que eso suceda. ¿Se entiende lo que digo? Igual me encantan mis labios, tengo tremenda jeta. ¡Ah, humildad!", exclamó Sofi, harta de los reclamos estéticos en su cara.

Y para finalizar dijo: "¿Podemos no opinar del cuerpo de las personas sin que ellos pidan opinión al respecto? ¿Podemos hacer un challenge (desafío) en TikTok que sea 'cerrá el orto challenge'?".