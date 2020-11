Se agranda la familia del Kun Agüero

Entre los escándalos que afectan de algún modo ya que esta vinculado al mundo maradoniano y la pandemia, el Kun recibió una buena noticia. Su hermana, Mayra del Castillo, está esperando un hijo.

Sucede que desde comienzo de año hay disputas con su ex pareja, Gianinna Maradona. Es que la actitud que tuvo el futbolista con su hijo en común, Benjamín, en el día de su cumpleaños generó un fuerte problema.

Pero una simple noticia acompañada por un posteo le dio una inmensa felicidad al futbolista y a su familia. "En mi vida creí que iba a llegar el día de decir que viene un bebu en camino... queridos seguidores/amigos que no saben aún... soldados que me van a perder (de gira por un tiempo). Voy a tener un baby, ¡que lluevan los tíos ahora! (padrinos ya tiene, así que no jodan)", escribió la joven en su cuenta de Instagram.