¡Pícaro! Leo Sbaraglia en un triángulo amoroso con dos periodistas

Rodrigo Lussich desde que tiene su programa “El Show de los Escandalones” (América) deja en evidencia historias de los famosos imposibles de creer en algunos casos y este sábado no fue la excepción por el relato que hizo en relación a Leo Sbaraglia.

El periodista comentó que el reconocido actor estuvo relacionado a un triángulo amoroso con periodistas reconocidas de la televisión. Si bien el también integrante de “Intrusos” (América) confirmó que ninguna de las mujeres habló sobre la situación, Lussich confirmó que existe un gran recelo entre las integrantes del canal de noticias “TN” por el romance que ambas mantuvieron con el actor.

Luego de mucho misterio Rodrigo confirmó que se trata de Nazarena Di Serio -la chica del clima del canal- y la conductora Jimena Grandinetti, quien también estuvo en el fracasado ciclo Mujeres de El Trece.

"En un determinado momento Sbaraglia tuvo un romance con ambas. Insisto, no hablamos de noviazgo, hablamos de un touch and go. Como las dos trabajan en el mismo canal algo hizo que se enterasen. Él jamás admitirá nada", finalizó el rey de los escándalos.