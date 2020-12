El Pollo Álvarez se olvido del barbijo y uso una tanga

A todos nos pasó, olvidarnos del barbijo el cual es una prenda necesaria y esencial en la actualidad. De esto no queda exento nadie, por ello es que al conductor Pollo Álvarez. Esto fue cuando al salir a navegar junto a su mujer, Tefi Russo, n notó que no llevaba su tapabocas cuando estaba a punto de embarcar.

Esto fue lo que lo llevó a improvisar rápidamente y colocarse una tanga para no tener problemas. Él fue quien comento en un video en la cuenta de su esposa lo que le había pasado. “Me olvidé el barbijo y me puse una tanga. Igual, no pensaba tener contacto con nadie, pero por las dudas. ¿Cómo me queda? ¡Es la que se viene esta!”, explicó el conductor mientras posaba mostrando su ingenió para salir del problema.

Luego no dudo en explicar para quienes deseen seguir su ejemplo como deben colocarsela, “Igual, hay que ponerse el lado de adelante y no el de la colita, porque el de la colita es finito y entonces no te tapa todo”. Él considera que el "barbi-tanga" es lo que se viene como hito de la moda pandemica.