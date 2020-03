Sí, solo eso fue... Un amor de verano

La actriz, quien estaba separada tras ocho años de matrimonio en febrero de 2019, estuvo un tiempo sola y este verano inició un romance con Guido Sardelli, guitarrista del grupo "Airbag".

Noticias Relacionadas Carmen Barbieri reveló detalles preocupantes de la salud de Fede Bal

Ambos blanquearon la relación en público hace unas semanas pero según informó el periodista de espectáculos Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter, la relación ya llegó a su final.

Noticias Relacionadas Mónica Farro golpeada a la salida del teatro en Mar del Plata

Fue el músico quien tomó la decisión de separarse, ya que no prestaba atención al noviazgo. Prandi, en tanto, hizo las valijas y se fue de viaje a Cuba, añadió el periodista.

La modelo recordó lo mal que la pasó en su matrimonio

Julieta Prandi contó detalles de la violencia de género que sufrió al recordar la escandalosa separación de Claudio Contardi, con quien tiene dos hijos: Mateo y Rocco.

La actriz contó algunos detalles más de lo mal que la pasó por aquel entonces en charla con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“El límite fueron mis chicos, definitivamente. Cuando vi en Mateo mi reflejo, dije hasta acá”, explicó la rubia.

Y agregó: “Uno no habla cuando quiere, sino cuando puede. Salí más fortalecida, más mujer más entera, sé lo que no quiero repetir en mi vida, tuve que empezar de cero de vuelta, también con mi casa”.

Hay muchas mujeres que me escriben contándome su historia y me piden consejos, pero no soy ejemplo de nada”, remarcó Prandi sobre las consultas de mujeres que recibe.