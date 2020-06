Silvina Escudero deslumbró a todos con una foto en ropa interior

View this post on Instagram

Fin del du00eda... ya lista en la cama, despuu00e9s de una rica comida. ud83cudf1f Como siempre les digo hay que mantener una vida sana, haciendo actividad fisica, con una buena alimentacion y satial food que me ayuda a mantenerme en forma! @satialfood esta en farmacias y en @nutrisuplear Siempre consulta con tu medico o nutricionista!