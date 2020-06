Wanda Nara tendrá una serie sobre su vida ¿en Netflix?

Al igual que Luis Miguel, Carlos Tevez o Diego Maradona, Wanda Nara tendrá su propia serie biográfica. Es que al parecer, a pesar de tener nada más que 33 años, la esposa de Mauro Icardi tiene mucho para contar, según ella misma prometió. En diálogo con revista Gente, la botinera contó que tanto Netflix como HBO le propusieron hacer una ficción contando su vida. “Si la serie comienza desde mi niñez, tendría que atacarnos otra pandemia para poder verla (risas)”, bromeó insinuando que haría falta tiempo para develar todo lo que tiene.

Noticias Relacionadas Identificaron al abuelo que falleció cuando caminaba por el microcentro

Luego contó que esta semana empezaría a trabajar con el equipo de producción, del cual formará parte, a amar los bocetos de la historia: “Yo aportaría condimento a las situaciones, porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar”. De igual modo, la esposa de Mauro Icardi contó que una parte mínima de la historia se rodaría en la Argentina y que la gran mayoría transcurriría en Europa, ya que desde hace años ella vive allí, primero en Italia y luego den Francia.

Sin lugar a dudas una de las cuestiones más complejas para los productores sería ver quién podría ser la actriz indicada para interpretar a la ex de Maxi López: "¡Y no me preguntes quién podría! Porque aún no lo imagino”. Seguramente, una de las tantas facetas que Wanda podría mostrar en su serie sería la de empresaria y representante de su marido. La blonda expresó detalles de como afronta su rol, "cada vez que me he sentado a negociar con directivos, lo hice sabiendo qué quiere Mauro y cómo, qué clubes le gustan y cuáles no. Conozco sus sueños y a dónde quiere llegar".

Noticias Relacionadas El valiente testimonio del sexto caso de covid-19 en San Juan

"Es la ventaja que te dan tantos años de extrema confianza. Hay cosas que ya ni le consulto, porque sé muy bien cuál será su respuesta. Logramos un buen match: él hace su parte y yo la mía. Siempre quedó contento. Mauro es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente, admira a la mujer que trabaja y defiende sus derechos. Es por eso que ocupo este lugar”, amplió Wanda.

La rubia además destacó que aún hoy en el 2020 el fútbol sigue siendo un ambiente machista "para el que la mujer solo puede ocupar un sitio detrás de los platos sucios”. Mientras, Wanda pasa estos días en su hogar en Italia, donde aún rige la cuarentena para ciertos sectores, con su marido y sus cinco hijos.

La modelo aprovecha para relajarse y disfrutar de sus chicos: "Tengo épocas en que me paso del peso y otras de exigencia laboral. Hoy en cuarentena elijo vivir con las raíces crecidas, al natural, haciendo respirar al pelo (...). Cuando estoy en casa nada me importa, porque tengo a un hombre que se enamoró de quien soy, no de una foto de Instagram”.

Hace unos días se supo que Wanda había conseguido embargar a su ex, Maxi López, para poder cobrar los intereses ocasionados por el incumplimiento en la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común Valentino, Constantino y Benedicto. “Siempre (Wanda) viene ganando, solo que ahora se confirmó que conjuntamente con la cuota alimentaria corresponde una multa diaria por día de incumplimiento en el pago”, había explicado Ana Rosenfeld, abogada de Nara a un portal de espectáculos, y contó que dicha multa es de cien euros por día.