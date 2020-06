Sol Pérez y un polémico video ¿Está desnuda?

Alrededor del mediodía de este día martes 23 de junio, la modelo argentina de 26 años de edad, Sol Pérez, compartió un nuevo video en su cuenta oficial de Instagram, con el que dejó con la boca abierta a los más de 5.300.000 seguidores que posee la rubia en esta red social.

En este video se puede ver a la actual conductora de uno de los noticieros del Canal 26, tapándose con una toalla de color naranja, simulando que se encuentra completamente desnuda. Sin embargo, segundos después la rubia muestra que si se encuentra vestida y que todo se trató de un challenge de una marca de gaseosa que ella promociona.

Este video superó la barrera de los 33.000 "Me gusta" en cuestión de minutos y se llenó de comentarios de algunos seguidores que manifestaban que cayeron en la trampa de Sol Pérez. "Noo, me la re crei nooo", "Me la re creí en un momento", estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Este es el video que posteó la modelo de 26 años de edad en su cuenta de Instagram: