Flavia Palmiero, a los 54 años, sorprendió con una foto en corpiño

View this post on Instagram

Hola !! Para los que me preguntan que hago para verme bien ? Vida sana desde siempre y en el entrenamiento sumo @ampkprotein ,proteina vegetal, sabor chocolate ud83cudf6b ud83cudf31,con minerales @quelatok incorporados que ayudan a mejorar pelo, piel y unu0303as! Se consigue en todas las farmacias Podes consultar con tu medico o nutricionista u2800en mis historias te muestro como lo preparo !!!! Y n me encanta. Tomarlo me da energu00eda. Sobre todo en esta cuarentena insoportable!!!!!