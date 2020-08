¡Marcelo Polino confirmó que se casa Luciana Salazar!

Este martes Marcelo Polino visitó el piso de “Polémica en el Bar” (América) y allí el periodista tiró una información bomba que sorprendió a más de uno.

Noticias Relacionadas ¡Reconciliados! Tinelli y Guille Valdés nuevamente juntos

Aún a Luciana Salazar que no estaba al tanto que su amigo iba a dejarla en el medio de una primicia impensada. Luego de jugar con un enigmático el jurado de Showmatch dijo: "Las dos personas que se casan son famosas. Hoy ustedes no saben que son pareja. ¡La persona que se va a casar el año que viene, seguramente, es Luciana Salazar", dijo dejando a todos con la boca abierta.

Sorprendida Salazar sólo atinó a gritar y a levantarse de la silla: "¿Qué? ¡Ay, no! ¡Polino, te reviento! No, me voy", dijo Salazar mientras intentaba escapar del estudio y todo el equipo gritaba su nombre: “Se casa Luciana, se casa Luciana. Es Luciana, se casa Luciana".

Noticias Relacionadas Esteban Lamothe se refirió al uso personal de marihuana

Luego del shock de la noticia Polino agregó: "Luciana tuvo la propuesta para formalizar". Sin confirmar ni desmentir la noticia bomba, Luciana Salazar concluyó: "Yo lo voy a matar. Tapaboca, mirá", finalizó.

¿Sabremos de quién se trata?