Sol Pérez deslumbró con un nuevo video entrenando su cola

View this post on Instagram

Terminamos la semana con un bloque bomba ! ud83cudf51ud83dudca3 Tabata 12u2019: 20u201d de trabajo por 10u201d de descanso. Entru00e1 a @bigg.fit y pedu00ed la APP vas a recibir mi rutina completa TODOS los du00edas. ENTRENAMIENTO SOL PEREZ u2600ufe0f y los mejores profes ! ud83dudcf8 @mariquena_ #fitfam #fitness #workout #fitnessmotivation #fitlife