Jacobo Winograd dio positivo de coronavirus

Como muchos famosos, Jacobo Winograd confirmó que dio positivo de Covid-19. El mediático y amigo de Silvia Süller comentó que un día tuvo algunas líneas de fiebre y sólo por prevención decidió realizar la consulta médica.

Diagnosticado como positivo para COVID 19 el mediático dijo: "Me tocó a mí. No estoy exento con lo que pase en el mundo, con el coronavirus, este maldito virus", dijo Winogrand al periodista Juan Etchegoyen. Luego agregó: "Hace dos o tres días tenía un poquito de fiebre. No mucho, 37.8, pero tuve chuchos de frío. Fui a la obra social, me vieron la fiebre y me aislaron, me dejaron como sospechoso y me dijeron que me iban a dejar 4 o 5 horas, que no me dejaban salir. Me hicieron el hisopado y a los días me llamaron y me dijeron 'sos positivo'", agregó angustiado.

Con respecto a su aislamiento Jacobo contó: "No me muevo de mi casa, tengo todo ventilado. Hago todo el protocolo como corresponde, no salgo a ningún lado. Me cuidé siempre, no sé cómo me lo contagié", dijo y comentó que su hija le lleva la comida.

"Estoy muy deprimido, muy triste; la verdad es que es como estar muerto en vida. Estoy muy depresivo, no puedo creer lo que estamos viviendo, no yo, todos los argentinos. Lo que estamos viviendo es terrible. La verdad que estoy muy mal, ojalá que Dios me ayude", expresó.

Finalmente dijo: "Tengo que esperar hasta el 5 de septiembre, los médicos te hacen un seguimiento, te llaman dos o tres veces por día. No me puedo mover de ningún lado ni salir a ningún lado, porque ahí sería imprudente e irresponsable. Si yo saliera tendría que estar preso porque sería un delincuente".