Alejandra Maglieti y Hernán Drago cada vez más cerca

Luego de un llamativo ida y vuelta que tuvieron en el programa “Pampita Online” (Net TV), Alejandra Maglieti y Hernán Drago quedaron flechados y crecieron los rumores de una futura relación.

Ahora, la panelista de “Bendita” (El Nueve) se refirió al tema y dijo: "Después de lo que pasó en el programa no me escribió. Es que apareció el coronavirus y ahora está aislado. Por lo que vi, atravesando la enfermedad de la mejor manera posible", dijo la rubia en “Confrontados” (El Nueve) y luego agregó: "Está a la vista que no nos vimos porque no me aislé ni me tuve que hacer ningún hisopado, no tuve contacto estrecho con él. Ahora le voy a mandar un mensaje para ver cómo está, como amiga buena onda", lanzó con picardía.

Luego Maglietti se refirió a la decisión de congelar óvulos cuando estaba en pareja con Jonás Gutiérrez: "Cuando estaba con Jonás no sentía que era el momento de ser madre. Me sentía muy joven y quería seguir trabajando. Disfruto muchísimo lo que hago por eso lo fui postergando. Busqué la posibilidad de congelar óvulos, era algo que yo tenía en la cabeza. De hecho, mi ex tenía congelado esperma por una cuestión oncológica. Está bueno hacerlo o garantizar esa posibilidad por si a futuro tenés un problema de salud", comentó.

Luego comentó el simple y accesible procedimiento para hacerlo: "En el país hay muy buenas instituciones y tratamientos para hacer y tampoco es tan caro. Son 15 días de hormonas y una pequeña intervención. Después se congelan. Es una posibilidad que se nos abrió a las mujeres, te da muchas más chances, ya que se pueden usar hasta los 49 años", finalizó.