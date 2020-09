Charlotte Caniggia debutó en el Cantando y todo terminó en escándalo

Este lunes en la noche Charlotte Caniggia debutó en la pista del Cantando 2020 y tuvo una previa entretenida que a todos gustó.

La hija de Mariana Nannis habló de todo y no se guardó nada: su vida en cuarentena, la relación con su novio, sus complicaciones para el canto, la relación con su hermano, entre otras cosas.

Consultada sobre con quién comparte la cuarentena la joven dijo: "Vivo sola pero me está acompañando mi novio, Roberto". En ese momento Charlotte aseguró que su pareja "no vino ni va a venir" a verla. "Un novio cholulo no va. Que se me cuelguen de mis tetas ni en pedo", comentó.

"Me regaló un perrito, es re linda, la voy a traer si se puede. Es buena, pero está loca igual. Mi mamá me dice que abandono a todos los perros porque soy un poco mala. Por eso voy a tener un solo hijo. Ella es muy madraza, a mí me hincha, no tengo paciencia, con un hijo imagínate. Yo no quiero hijos, estoy divina", explicó.

También habló de su dieta y de su comida preferida: "Trato de ser vegetariana cuando puedo, a veces me clavo un sushi, una hamburguesa. Un chori ya no, eso era antes. La milanesa tampoco" dijo ya agregó: "Odio cocinar, pido delivery. Cocina mi novio, es completito, hace todo. Es amo de casa. Todos los novios que tuve me cocinan, tengo suerte".

"¿Cómo te llevás con el canto?", le preguntó De Brito. "Para el culo…Estoy ensayando por Zoom, hago lo que puedo. Empezamos hace dos semanas. Canto mejor en inglés pero acá no me dejan. Canto en español como una mexicana".

"Yo elegí este tema (Mayores, de Becky G), es un tema movido. Los que están acá eligen temas deprimentes. La gente quiere diversión, no bajón ni depresión", criticó Charlotte.

Luego en el momento de la canción Charlotte sorprendió al jurado por no cantar "tan mal", pero el puntaje fue flojo, con un total de 16. La hija de Claudio Caniggia se molestó con la devolución de Nacha Guevara que la criticó por perder la frescura respecto a su paso por el Bailando, y le mediática se fue enojada porque, según explicó, es muy malhumorada.