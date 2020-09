El vestido pegado al cuerpo de Romina Malaspina ratoneó a medio Instagram

Romina Malaspina es una de las influencers más populares en las redes sociales. Con más dos millones de seguidores, la conductora comparte novedades de su día a día. En esta oportunidad, la joven lució un espectacular vestido de color gris bien ceñido al cuerpo. Además, la presentadora optó por unos stilettos de color nude. En cuanto, al hairstyle eligió por el cabello suelto con unas trenzas en las puntas.

“Si llevo tanta cadena no es pa que nadie me amarre”, escribió en el epígrafe de la fotografía. Como no podía ser de otra manera, la imagen generó gran repercusión en las redes sociales. Alcanzó más de 141 mil “Me gusta” y cientos de comentarios.

“Qué bonita”, “Divina”, “Hermosa”, “Espectacular”, “Sos una obra de arte”, “Te amo Romina”, “Muy hermosa”, fueron tan solo algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.

Durante la cuarentena, Romina Malaspina ha compartido distintas rutinas y ejercicios físicos para que sus fanáticos puedan hacerlos en su casa. Por otro lado, también les dio consejos y tips de belleza y cuidado del cuerpo.

Pero eso no estodo. Desde hace unos meses, se encuentra encabezando la conducción de un ciclo de noticias en Canal 26. Además, había sido tentada para participar en el Cantando 2020, pero tuvo que rechazar la propuesta debido al noticiero.