El famoso periodista que escrachó a su padre por homofóbico

'Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él', contó el famoso periodista Diego Poggi en su cuenta de Twitter este lunes, acompañando el posteo con la captura de la respuesta que su padre le dio vía Whatsapp: 'Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz. Olvidate de que tenés papá'.

Diego Poggi

Poggi, conocido por su trabajo en el canal de noticias TN, remató su posteo con una frase sarcástica: 'Qué tipo agradable'. Inmediatamente se convirtió en trending topic, con una cantidad enorme de repercusiones, opiniones encontradas y reacciones de todo tipo.

El comunicador continuó el hilo de Twitter con otras acotaciones para darle contexto a su historia y a su propio padre:

'Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un huevo!', sostuvo a continuación.

'Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan x lo mismo. Lo único q importa es ser lo que quieran ser', agregó.

'Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estas cosas supongo que cuestan', concluyó.

Entre las reacciones destacadas hubo varios colegas suyos que le manifestaron su solidaridad. Por ejemplo, el cronista de C5N Lautaro Maislin: 'Ojalá que se arrepienta rápido'.

También le dedicó un posteo muy afectuoso el mediático Mariano De la Canal, más conocido como 'El Fan de Wanda Nara'. Escribió: 'Qué lindo y valiente sos !!! A tu viejo ya se le va a pasar el enojo, vos mientras dedícate a ser feliz que por mas hermoso q seas cuesta mucho encontrar pareja !!! Felicitaciones'.

La periodista de espectáculos Connie Ansaldi se sumó: 'Diego querido. Sos hermoso. Se feliz: te lo merecés. A veces hay que blindarnos de la gente que amamos para salvarnos. Es triste pero es así'.

Hasta el cantante Chano Moreno Charpentier lo hizo, con un breve mensaje: 'Felicidades Die'. Poggi le respondió con afecto: 'Chanito, te quiero, un abrazo enorme'.

Sin embargo, también hubo algunas repercusiones negativas que fueron desde la homofobia hasta el cuestionamiento hacia Poggi por haber expuesto a su padre de esa manera, sin dar la chance de una reconsideración, arrojándolo al veredicto de las redes sociales.

Otros le criticaron al comunicador haberle contado a su padre que se iba de viaje con su novio con un simple audio de Whatsapp y no haberlo hecho personalmente. La polémica quedó abierta, frente a una catarata de respuestas de personas que consideraron que no es necesaria tanta ceremonia para aceptar las decisiones de un hijo.

¿Y vos qué opinás?