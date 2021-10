Araceli González apoyó a su hijo luego de reconocer que fue abusado a los 7 años

Este fin de semana en el programa de Andy Kusnetzoff “PH Podemos Hablar” la confesión de Toto Kirzner sorprendió a todos porque nadie imaginó que el joven contaría que fue abusado cuando tenía 7 años de edad.

“En dos oportunidades abusaron de mí. No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”, contó en PH: Podemos Hablar. Luego agregó: “Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con 7 años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto”, comenzó diciendo el actor y agregó: “Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No sé por qué, pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre…No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, detalló en el programa de Telefé.

Luego de las repercusiones que se generaron a partir de esta confesión, fue su madre Araceli González quien usó su cuenta de Instagram para manifestar públicamente el apoyo a su hijo.

Junto a una foto junto a Toto y Flor Torrente, Araceli expresó: “No puedo dormir. Todo salió a la luz, ¡hace un año! El encierro provocó distintos estados que nos fueron llevando a ser más honestos, genuinos en nuestro accionar y sentir. Si hay algo que aprendí en estos años es acompañar y construir. Es lo que nos salva, fundamentalmente, el amor. Nada como el amor ante distintas adversidades y vivencias. Todos caminamos con marcas de la vida, pero lo más importante es trabajar cada una de ellas para convivir con ese dolor y transformarlo”, dijo y agregó: “Nos construimos incluso con esas marcas. Seguimos caminando, sanando y amando con pasión sin perder nuestro aire y espacio... Teniendo piedad por el otro y respeto. Ser víctima de un abuso verbal o físico debe ser cuidadosamente abordado. Repito por la salud mental de cada ser humano. Hay muchas formas de ser víctima. No importa el sexo o la edad. ¿Qué hacemos con esto? Juzgamos, levantamos el dedo, opinamos y nos olvidamos del tránsito doloroso y del camino hecho, trabajado desde la raíz cada estado de angustia. Los dolores son intransferibles”.

Luego de definir a Toto como alguien valiente, la actriz opinó que hay que “abrazar los corazones dañados por abuso de cualquier tipo”. “Mi valiente y sensible habló. Pido respeto. Pido cuidado en sus palabras como lo pediría por cualquier ser humano que se abre a la verdad y tiene la fortaleza de hacerlo público. En el momento que sintió hablarlo, fue genuino. Su vida se construye día a día. Es su elección construirla. Ser de luz que sabe saborear distintos estados para transformarlos en plenitud y sabiduría. Ser de fortaleza que cambia dolor por construcción. Debemos saber caminar con nuestras marcas”, detalló.

Para finalizar Araceli expresó: “¡Nada es fácil! Para nadie, pero ser íntegro y digno es una elección. Lo hace un hombre noble, único y fuerte. Gracias por los mensajes recibidos. Nosotros abordamos y anidamos. Nuestro compromiso es la familia y la sociedad que nos rodea. Respeto”.