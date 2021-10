La China se quedo sin amigas y la trataron de "sorete"

Paula Chaves forma parte del grupo cercano de la China Suárez. Pero luego de que se conociera lo que pasó no dudó en reaccionar de manera sincera y letal contra su amiga. Es que la conductora de Bake Off le dijo “sos un sorete”.

Paula Chaves y Zaira Nara son parte del grupo de amistades de la China Suárez, pero las últimas circunstancia todo se disolvió. Es que la rubia, según Wanda Nara "Se cargó otra familia".

Según una información que se conoció luego del contundente mensaje en Instagram, la actriz habría mantenido un chat privado con el futbolista del PSG. Si bien el contenido de esta conversación no salió a la luz completamente ya se reveló cuál fue la frase que desató el enojo de la dueña de Wanda Cosmetics. Según detallaron la actriz argentina le dijo a Icardi: “Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca”.

El entorno de Nara e Icardi aseguró que no hay nada comprometedor y el matrimonio no corre riesgo. Es que aseveraron que “Nunca se vieron”. Además añadieron que la ex de Vicuña sería quien insistía en los mensajes.