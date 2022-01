Cuándo regresa Mirtha Legrand a la televisión y quiénes serán sus invitados

El tan esperado regreso de Mirtha Legrand está previsto para este sábado 18 de diciembre a las 21.30 en la pantalla de El Trece. Habrá invitados especiales y estará acompañada por su nieta, Juana Viale, quien la reemplazó durante este tiempo en que permaneció en su hogar por la pandemia.

La diva estará al frente de la mesaza en La Noche de Mirtha y tendrá cuatro invitados de la industria del entretenimiento. Recuperada de la intervención coronaria que le realizaron en octubre, y habiendo recibido la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, la conductora volverá a ocupar su lugar en la cabecera.

Los invitados que estarán compartiendo la mesa serán el humorista Jey Mammón, los actores Dario Barassi y Ricardo Darín, y el cantante Diego Torres. El menú que preparará la chef Jimena Monteverde aún se reserva como sorpresa para los invitados y televidentes.

“No se imaginan el programón que tenemos. Vamos a estar juntas. Ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado. Poneme un banquito y yo soy feliz”, dijo Juana la semana pasada. Sobre la expectativa que le genera esta vuelta especial, Mirtha aseguró que estaba “aterrada” porque no se acuerda cómo se hace el programa: “dos años hace que no estoy en el aire, no es fácil la vuelta”.

La primera ocasión donde Mirtha volvió a conducir su programa fue el 19 de diciembre de 2020, donde se reunieron las cuatro generaciones familiares: su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana, y su bisnieta, Ámbar de Benedictis. Posteriormente, llegó otro imprevisto regreso el 28 de agosto del 2021, cuando Viale viajó a París para acompañar a su hija a instalarse en la capital francesa.

fuente teleshow