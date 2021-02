Fede Bal quedó aislando por el positivo de Paula Chavés

Esta semana y a punto de estrenar la nueva edición del programa éxito de Telefé “MasterChef Celebrity 2”, se conoció el positivo de Covid 19 de Paula Cháves quien participó de algunos programas de reality de cocina y por lo que debieron suspender las grabaciones.

Con tres semanas de programa hacia adelante, la producción del ciclo conducido por Santiago del Moro, realizará test a los famosos que estuvieron el día que los visitó Cháves.

Uno de los que más cerca estuvo de la ex conductora de Bake Off fue Federico Bal en su nuevo rol de encargado de las redes y el streaming del reality de cocina.

A través de sus redes sociales el hijo de Carmen Barbieri comentó: “¡Hola a todos! Como sabrán, permaneceré aislado por prevención, al igual que las personas que tuvieron contacto con Paula Chaves en las grabaciones de ayer de MasterChef Celebrity”, comenzó diciendo el actor.

“Pau vino a hacer una participación y por una cuestión preventiva, hoy no se grabará hasta tanto la producción determine si hubo contacto estrecho o no y se cumpla además el plazo correspondiente para hisoparnos. Al momento ninguno de nosotros presenta síntomas y estamos súper adelantados con las grabaciones, ansiosos y emocionados por el debut del lunes”, finalizó el ex participante.