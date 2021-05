¡Impresionante colaless!: Cinthia Fernández impactó en las redes

Nuevamente Cinthia Fernández sorprendió en su cuenta de Instagram al publicar un video que dejó a sus fanáticos con la boca abierta.

Luego de una excelente semana en donde la joven anunció en “LAM” (El Trece) que le ganó el juicio por reclamo de alimentos a Matías Defederico, ahora la joven madre se puso la bikini y sin importar el frío bailó para sus más de 5 millones de seguidores.

Al ritmo de la canción de Tini “Miénteme”, Cinthia manifestó: “Miénteme que con frío no se puede tomar Sol 😍. Relax post entrenamiento me lo merezco y me cuido sin darme cuenta tomando mis proteínas @ampkprotein fresquitas cual batidos e frutilla mientras saco mi color Gasper ... uds que hacen ?”, consultó la morocha a sus fanáticos que no dudaron en darle más de 137 mil “likes” y mensajes de amor y admiración por su belleza y valentía en la defensa de lo que les corresponde a sus hijas.