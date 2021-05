¡Puro músculo! Conocé al carpintero de Bienvenidos a Bordo

Hace algunas semanas en “Bienvenidos a Bordo” (El Trece) compitió en una prueba de fuerza un joven que se presentó como carpintero y llamó la atención de Guido Kaczka.

A partir de ese momento y por el éxito conseguido durante su presentación, la producción del programa de juegos lo comenzó a convocar a otras noches y ya, con el pasar de los días, el joven tiene hinchada propia.

Con sus llamativos músculos y exigente entrenamiento, Nahuel López Matheu de 31 años comenzó a tener su espacio en el ciclo y a ganar distintas pruebas a otros participantes y a famosos con Hernán Drago.

“Llegué al programa con el objetivo de sacar el lingote. Pero siempre veía que Bautista (Araneo) y Wolfgang desafiaban a los famosos en las dominadas. Así que se me ocurrió decirle a Guido Kaczka, con todo respeto, que en algún momento me dejara desafiarlos a los chicos. ‘Yo te los limpio’, le dije. Él no se lo esperaba, pero lo habló con la producción”, comentó el joven en una entrevista con Teleshow.

Nunca antes en los medios, Nahuel se definió como “un pibe que labura con la familia en una carpintería, que tira para adelante y que, de pronto, se encontró con todo esto. Pero que, fuera del programa, sigue con su vida cotidiana de siempre”.

A través de sus redes sociales el carpintero comparte momentos de su trabajo y gana, diariamente nuevos fanáticos que ven en el joven alguien humilde, respetuoso y con ganas de divertirse.

“Le estamos metiendo a la carpintería todos los días. Y hoy, a pesar de estar en el programa, sigo con eso porque ahí está mi origen, mi eje y mi estabilidad”, finalizó.