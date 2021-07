´Mataron´ en Twitter a Mirtha Legrand y la diva se convirtió en tendencia

No es nada extraño que en las redes sociales, sobre todo en Twitter, muchos famosos o figuras públicas “mueran” por algún posteo que, como bola de nieve, genere una catarata de confusión y comentarios.

Como que murio Mirtha Legrand?.... pic.twitter.com/Tj5gPsVrIC — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) July 20, 2021

Eso sucedió en la madrugada del martes con Mirtha Legrand cuando algunos usuarios de la red del pajarito anunciaron el fallecimiento de la diva de los almuerzos.

Los memes se multiplicaron en las redes y, hasta el momento ningún miembro de la familia se manifestó al respecto, quizás quitando importancia al rumor falso de las plataformas virtuales.

Todo el mundo leyendo la #fake de que murió Mirtha Legrand: uD83DuDE14uD83DuDE2DuD83DuDE22



Mirtha: pic.twitter.com/QkL5PSIQ4e — Córdoba Clandestina (@CbaClandestina) July 20, 2021

En una entrevista con La Nación, Mirtha manifestó que tiene mucho temor en volver ahora a la televisión y que esperará unos meses más.

yo viendo mi tl

feliz día del amigo// murió Mirtha Legrand?? pic.twitter.com/ubkXxhfaYM — giuli ?????? (@t0msimp) July 20, 2021

“Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, dijo la diva y agregó: “El brote tan fuerte que hubo, me acobardó”.

Por el momento Juana Viale seguirá al frente de los programas de su abuela en la pantalla del Trece.

se murió la vieja, vamos a recoleta mañana

QDEP Mirtha Legrand #ErahastaLos100 pic.twitter.com/8MJu1Vi2Dl — TNoficialuD83CuDF65 (@_TN_oficial_) July 20, 2021