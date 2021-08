¡A puro ritmo! L-Gante llegó a Showmatch

Con mejores números de rating y con el formato del programa cambiando constantemente, Marcelo Tinelli recibió en la noche del martes a L-Gante en la pista de ShowMatch: La Academia (El Trece).

El popular músico llegó al estudio acompañado de su madre y, desde el primer momento, se notó la admiración del conductor por el joven trapero.

Desde había varias semanas Tinelli reclamaba en vivo la visita del joven que quedó varado fuera del país, pero que se comprometió a estar en el programa apenas arribara a Argentina.

“Acá estamos. Veníamos chamuyando hacía un par de fechas y acá estamos”, dijo el cantante apenas llegó a la pista del reality de talentos.

“Yo te decía Marcelo, ‘mirá que voy a volver al barrio y va a estar explotado. Tenés que venir’ y al final la presenciaste virtualmente”, contó L-Gante, sobre la calurosa bienvenida que tuvo el artista al regresar a General Rodríguez, de donde es oriundo.

En un momento de la presentación, Tinelli habló con Claudia Valenzuela, madre del artista, sobre el proceso de composición de letras de las canciones de su hijo: “Cuando él los compone, siempre me dice ‘escuchá esto’ y alguna idea tiro”, señaló la mujer. “Sí, alguna idea me tira: ‘ahí ya te estás pasando’, es más que nada esa (frase)”, dijo L-Gante, quien en realidad se llama Elián Ángel Valenzuela, en honor al niño balsero Elián González que fue restituido por los EE.UU. a Cuba en abril de 2000 tras naufragar frente a sus costas.

“Voy a perfeccionar todo lo que haya que perfeccionar. Yo vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero nunca dije ‘voy a dejar de hacer esto porque no le veo caso’. Siempre me busqué una vuelta, trabajé, renuncié; y mi mamá también trabajó toda la vida mientras yo estaba todo el día solo en casa o vagando en la calle”, dijo emocionado L-Gante frente a Marcelo Tinelli. “No tuve padre y todo eso me llevó a no decepcionar a mi mamá, eso me orientó. No tuve a nadie que me esté poniendo los puntos, pero solo me di cuenta de eso”, cerró el cantante.