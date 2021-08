“Splitting”: Javier Naselli busca declarar insana a Vicky Xipolitakis

En medio del escándalo por el inminente desalojo de Vicky Xipolitakis y su hijo de un lujoso departamento de Recoleta, ahora se sumó un nuevo dolor de cabeza para la griega porque su ex busca declararla insana.

Con esta grave acusación, el norteamericano busca quedarse son la tenencia del hijo que tienen en común alegando que la mujer no tiene capacidad para cuidarlo.

La información se conoció en “LAM” (El Trece), cuando Yanina Latorre relató: "Ya se hicieron estudios psiquiátricos, a Vicky no le dieron bien y a él sí. Según las pericias tendría algo psiquiátrico que se llama Splitting. Es gente narcisista, obsesivos compulsivos, dominantes. Que le inventan una vida a la víctima, que sería Naselli", comenzó diciendo la rubia.

"Vicky tendría, según las pericias que le hicieron, 15 características de las 17 que tienen las personas que padecen Splitting", dijo Latorre y sumó algunos datos que ponen en duda la sanidad mental de la influencer. "Vicky es miedosa, yo esto no lo sabía, duerme con el secador de pelo prendido porque la acompaña. Cuando se siente sola, prende el secador y eso lo deja toda la noche. Busca cosas que la acompañen. Duerme con la luz prendida con el marido, con el hijo", contó la angelita.

"Tiene un montón de cosas que hacen que no sea una persona normal, y que él cree que no está capacitada para cuidar el niño. Él dice que no la deja a ver a salvador. Que miente en todo", finalizó Yanina sobre lo que se trae Naselli contra su ex.