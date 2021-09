El peor momento de Vicky Xipolitakis: será desalojada a fin de mes

Finalmente y luego de varias advertencias de los abogados de su ex marido, Vicky Xipolitakis será desalojada junto a su hijo Salvador Uriel del lujoso piso que ocupan en Recoleta y en donde vivió junto a Javier Naselli apenas llegaron a Buenos Aires.

Luego de una disputa de años y en donde la rubia deberá pagar el 50% de las deudas sobre el inmueble, “Intrusos” (América) entrevistó a la rubia que no dudó en decir lo que pensaba en esta situación tan especial.

Sin saber adónde irá a vivir luego de dejar el coqueto barrio de Capital Federal, la actual panelista de “Cortá por Lozano” (Telefé) comentó: “A mí también me encantaría irme. Yo también me siento presa en esta casa. Nosotros quedamos tirados acá”, dijo y agregó: “Somos víctimas, las cosas no están solucionadas. Yo hablo todos los días con la dueña del departamento. Y le pido disculpas por esta situación. Tiene toda la razón del mundo”, reconoció la actriz.

“Del otro lado son los que buscaron el lugar y consiguieron los garantes. Me encantaría irme, te juro, pero cómo hago…Conocí el Poder judicial, hasta ahora a la Justicia no la conocí”, concluyó la rubia angustiada.

Luego del móvil, Adrián Pallares detalló que el inmueble que debe dejar la griega tiene “una deuda extraordinaria de expensas. A ella le toca pagar la mitad de un departamento muy lujoso y muy costoso, en dólares. Hay una guerra con Naselli que todavía no se solucionó, sobre cuánto dinero le corresponde, pero por ahora quedan con las valijas de patitas en la calle”, dijo el conductor y luego agregó: “Naselli le ofrecería un departamento con dos habitaciones al lado del Palacio Duhau, en la Avenida Alvear, y el juez le pidió a Vicky que lo acepte, pero ella no quiso porque prefiere ir a Puerto Madero”.

“Le habrían ofrecido un departamento en Caballito, pero ella no quiere ir allá. Ella tiene un status social que no puede mantener”, agregó para cerrar Rodrigo Lussich.