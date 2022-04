El clan Montaner de fiesta: un nuevo bebé viene en camino

Luego del nacimiento de Índigo, la hija de Evaluna y Camilo, un nuevo bebé es noticia en la famosa familia Montaner según las informaciones de las últimas horas.

Otro integrante de la “dinastía” o clan, como los llaman en los medios de comunicación, viene en camino y la felicidad del intérprete de Cachita, su mujer y los demás hijos es infinita.

En esta oportunidad se trata de Mau que junto a su mujer Sara se convertirán en padre de Apolo, tal como lo anunciaron en sus redes sociales.

A través de un video en Instagram, el jurado de "La Voz Argentina" y su esposa anunciaron que están esperando a su primer de una manera muy particular. Con un clip muy entretenido, el cantante de 28 años y la modelo colombiana contaron la buena nueva a través de una animación de fotografías instantáneas en slow motion donde se pueden ver los distintos momentos del embarazo.

Apolo será el sexto nieto de Ricardo Montaner que llega luego de cuatro años de casados de la pareja. Ante tal noticia, los mensajes de amor, apoyo y admiración comenzaron a llegar a las redes sociales de los futuros padres quienes la recibieron felices.

“Hace ocho años nos conocimos, hace tres nos casamos y esto cada día se pone mejor. Me siento amada todos los días de mi vida. Amo cada pedacito de ti, los que conocí desde el primer año y los que sigo descubriendo cada día. Vamos por mil años más y un montón de hijos. Feliz aniversario”, escribió Sara en 2021 a su esposo quien no tardó en responder: “Hace tres años me casé con la mujer de mi vida. La Paisa más linda que existe. No me lo creo. Dios me escogió a mí, What?!!!”.