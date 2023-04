Chocó un conocido cantante argentino: 'Estoy vivo de milagro'

Durante el pasado fin de semana un conocido cantante de la nueva generación de artistas argentinos sufrió un grave e impactante choque. Se trata de Kaleb Di Masi, uno de los mayores exponentes que tiene el novedoso género denominado 'RKT'. El mismo viajaba en su Chevrolet Camaro cuando se dio la colisión.

El accidente automovilístico se dio sobre la Autopista del Oeste. Por esta zona Kaleb estaba guiando su lujoso Camaro de color negro, cuando de un momento a otro terminó chocando a un patrullero, para luego impactar contra otro auto que había en la misma calzada.

Como resultado el cantante de 24 años de edad tuvo que ser ingresado en el hospital Modelo de Morón donde todavía esta internado. Ante la preocupación de sus fanáticos al conocerse la noticia, este joven subió algunas historias a su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad.

'Buenos días mi gente. Como ya mucha gente sabrá tuve un accidente del cual salí vivo de milagro. Gracias a dios que me dio una oportunidad más. Estoy internado en la Modelo de Morón hasta que me den el alta. Les pido que se queden tranquilos que lo peor que podría haber pasado, no pasó', redactó.