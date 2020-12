Cáceres declara ante el juez: 'Acá hay dos familias dañadas'

Este viernes, el diputado nacional Eduardo Cáceres se presentó en Tribunales para prestar declaración por la denuncia de su ex pareja Gimena Martinazzo por violencia de género. El acusado dialogó con la prensa mientras ingresaba pero se limitó de responder preguntas. 'Acá hay dos familias dañadas', afirmó.

El legislador aseguró estar a disposición de la Justicia desde el primer día que se enteró de la denuncia y se presentó de forma voluntaria en la Comisaría para la Mujer. 'Me he sacado los fueron y he pedido licencia de 60 días, la verdad es que quiero aclarar todo lo que sea necesario', destacó el macrista.

Ante diversas preguntas de los periodistas presentes, Cáceres se limitó a contestar que solo iba a dar detalles de la causa ante el juez y que no era momento de hablar de su insinuación sobre que la denuncia tiene tintes políticos. 'Yo tengo que aclarar este, cuanto más rápido mejor', se explayó.

Asimismo, consideró que la acusación en su contra es un tema muy sensible porque en Argentina hay un femicidio cada 26 horas. 'Es muy difícil, entiendan que no voy a hablar de política por respeto a la Justicia y a las familias. Ante el juez voy a declarar todo lo que deba', agregó el referente del PRO.

Por último, manifestó que presentará su celular ante el juez Federico Rodríguez del Cuarto Juzgado Correccional. 'Nunca me opuse sino que esto se tenía que votar en la sesión de Diputados. Quiero aclarar esto cuanto antes y ese es el sentido de estar acá. En su momento hablaré de política', concluyó.