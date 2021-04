Quiere evitar que su esposa aborte: "Es mi decisión luchar por mi hijo"

"Es mi decisión luchar por mi hijo", aseguró Franco S., quien llevó una denuncia al Juzgado de Familia para impedir que su esposa aborte antes de las 14 semanas de gestación en su vientre. “Entiendo los derechos de la madre con la nueva ley pero yo quiero que también se respete mi derecho, quiero que mi hijo pueda nacer”, agregó.

Es que según contó Franco en diálogo con Banda Ancha, la mujer a la que denunció, es su esposa en los papeles. El hombre contó que como en toda pareja o matrimonio hubo un tiempo en el cual buscaron ser padres y que en las últimas semanas se les había dado.

“Si bien compartimos la alegría, al poco tiempo modificó su forma de pensar y me planteó la situación del aborto poniendo varios puntos como la economía, y yo no estoy de acuerdo para nada. Ahí comenzó el conflicto de pareja porque tenemos opiniones diferentes”, aseveró.

Asimismo Franco dijo que él quiere “pelear por la vida de su hijo que tiene derechos a pesar de la ley que se encuentra vigente”. Es por ello que espera alguna respuesta favorable por parte de la Justicia porque “es un ser que está vivo y es mi hijo”, agregó.

Además el hombre contó que no quiso buscar que el caso se haga público sino que se dio a través de la búsqueda que inició con los abogados y el caso tomó relevancia pública. “Por este motivo no quiero revelar el nombre de quien ahora es mi ex pareja. Esta es mi lucha, se dio así”, amplió el denunciante que llevó el caso ante el Juzgado de Familia.

Ante la consulta de por qué motivo no hubo un encuentro de pareja que pueda llegar a un punto en común, Franco expresó que su mujer tiene su opinión y su decisión, y él tiene la opinión contraria de luchar por su hijo. “Los dos trabajamos, yo creo que cuando se trata de la vida de un hijo, no creo que lo económico sea un tema para quitarle la vida a un hijo. Intenté arreglar el matrimonio muchas veces pero la madre tiene una postura distinta”, argumentó.

Por último manifestó que tiene fe de que la justicia entienda que es su bebé y tiene derecho a nacer. "Se que hay una ley vigente, pero quiero que en el caso de que la madre acceda a tenerlo para que me lo entregue y que ella después haga su vida en paz por separados. Entiendo sus derechos pero yo también tengo derechos de ser papá”, concluyó.