Liberaron al hombre que provocó la muerte del soldado: ¿cuál es el motivo?

El 1 de enero un hombre en un Honda Civic chocó y provocó la muerte de un joven soldado días después del siniestro. Por este desenlace fatal las autoridades ordenaron su detención, situación que se concretó el 10 de enero tras un allanamiento. Sin embargo, durante las últimas horas esta persona volvió a recuperar su libertad debido a que no se registraron agravantes del hecho.

El pasado 12 de enero se realizó la audiencia de control de detención respecto a William Iván Molina Fernández, el automovilista que chocó al soldado Cristian Márquez. Durante este procedimiento se estableció que el Ministerio Público Fiscal tendrá un año para realizar la investigación del hecho.

Además se ordenó al inmediata liberación de este conductor, aduciendo que no se registró ningún agravante para el delito que se le imputa. Se trata de un Homicidio culposo, pero lo que definió que Molina Fernández no continuará detenido es que no manejaba bajo los efectos de alguna sustancia o sobrepasando los límites de velocidad máxima.

Es justamente por este motivo que se determinó que el conductor del Honda Civic espere por el desarrollo del proceso y por el dictado del fallo en libertad.