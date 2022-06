Propietaria de un salón denunció que no la dejan trabajar tranquila en su local

La dueña de un local de eventos ubicado en Barreal contó a Diario 13 que está cansada de que no la dejen trabajar tranquila, a . Susana Badilla, la propietaria del salón aseguró que desde la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano le aseguraron que no puede realizar eventos nocturnos, a pesar de contar con el final de obra. La mujer denunció que en Calingasta los demás locales del rubro no cuentan con el final de obra y , sin embargo trabajan normalmente.

La mujer había contado a este medio en enero de este año, que al no tener respuestas de las autoridades municipales de Calingasta y la Comisaría 33º se iba a movilizar hasta el Centro Cívico para pedir respuestas, buscando así poder abrir su local. ‘Me están quitando el derecho a trabajar. A mí me cortan todo, no lo puedo alquilar para ningún evento’, había manifestado en su momento.

En los últimos días de mayo, la mujer de Barreal logró hablar con la directora de Planeamiento, Jaquelina Cuel, quien le aseguró que su local, al no contar con toda la documentación correspondiente, no puede realizar eventos, ni alquilarlo. Badilla aseguró que la funcionaria no le dejó en claro que papeles debe regularizar y que el trato fue frío y rápido. ‘No le importó nada que yo haya viajado desde Calingasta a la ciudad’.

La mujer tampoco tuvo éxito cuando quiso tener una audiencia con el Jefe de Policía, Luis Martínez. Con quienes sí pudo hablar en estos días, fue con las autoridades de la Comisaría 33º, quienes le aseguraron que no iban a trabajar con ella haciéndole guardias porque la consideran una ‘persona complicada’. ‘Los efectivos no quieren trabajar con usted y están en todo su derecho’, le contestaron según afirmó.

‘Yo quiero trabajar, alquilar el local para cumpleaños de 15, casamientos y otros eventos especiales, pero no me dejan trabajar tranquila. Hace cuatro años que vengo con el mismo problema y no tengo una solución’, se quejó la mujer.