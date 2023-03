Un no vidente volverá a estudiar: Caucete le regalará una netbook especial

Por la mañana de este martes 28 de febrero un 'bandanchero' se comunicó mediante WhatsApp con Canal 13 para hacer un reclamo. Se trataba de un vecino de Caucete que es no vidente y que tiene como objetivo poder completar sus estudios. Para ello necesita una netbook que desde el municipio se comprometieron a entregarle, cosa que a un día del comienzo del ciclo lectivo no se ha dado. Sin embargo, este medio consiguió la respuesta oficial de la propia jefa comunal quien aseguró que cumplirá con lo prometido.

Hernán Gómez es el hombre que envió este mensaje en busca de una solución para este conflicto que le generó una gran preocupación. Esto se debe a que directamente el próximo miércoles 1 de marzo comienzan las clases en este año 2023.

'Soy no vidente y quiero retomar mis estudios escolares. Presenté una nota al municipio como me pidió la señora Romina Rosas para solicitar una movilidad y una notebook que será adaptada a mis necesidades pero no tengo respuesta. Llamo y no me atienden y estamos por empezar las clases. La señora intendenta me dijo que me daría la ayuda pero sigo esperando', expresó.

En ese sentido el móvil de Canal 13, luego de que se realizara la presentación de la nueva edición de la Fiesta de la Uva y el Vino, le trasladó esta inquietud a la propia Romina Rosas. Acerca de esto la intendenta de Caucete aseguró que esta en conocimiento de la situación y que tratarán de cumplir con lo prometido esta misma semana.

'La semana pasada, si no recuerdo mal el jueves o viernes, ya estaba iniciando el expediente para la compra de una netbook que le ofrecimos. Tuve una charla con él y con su hermana donde acordamos esto como una herramienta que le permita iniciar sus clases. Estamos en el proceso de compra, seguramente esta semana ya se la vamos a estar entregando considerando que el miércoles arrancan las clases. Que se quede absolutamente tranquilo que ya estoy al tanto de que él ha iniciado el expediente', aseguró.