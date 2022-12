Baistrocchi: ‘No estoy ansioso por las elecciones, estoy ocupado en la gestión’

En las Elecciones del 2023, el Frente de Todos tendrá más de un candidato a intendente en Capital. El que competirá para repetir mandato será el actual Jefe Comunal, Emilio Baistrocchi, quien pasó por Paren las Rotativas y aseguró que no está ansioso por la cercanía de los comicios del año próximo, porque lo mantiene ocupado la gestión. A su vez, deslizó que hay otros que sí están ansiosos, refiriéndose Carlos Lorenzo y Graciella Caselles, quienes podrían presentarse dentro del mismo frente.

‘Tratamos en el día a día de abstraernos y no nos es difícil porque hoy estamos con un gran volumen de obra, manteniendo los servicios, la planificación presupuestaria y de obra pública para el año que viene, la cantidad de actividad que tenemos, que salimos de la planificación estratégica y nos vamos al presupuesto participativo. Sinceramente hoy no me siento en campaña, por el contrario, estamos muy abocados a la gestión’, expresó el intendente capitalino.

Pese a dejar en claro que son los demás precandidatos del Frente de Todos los que manejan ansiedades por las elecciones, y que seguramente el espacio sumará más dirigentes con apetencias al sillón de la Capital sanjuanina, Baistrocchi aseguró que competir es parte del juego de la política y que no le temen a eso. ‘A mí me tocó llegar a través de las PASO, y con el sistema nuevo lo bueno es que vamos a tener una campaña corta. Además, hay una gran demanda de participación y está bueno que así sea’, celebró.

El ex Ministro de Gobierno dejó en claro que las rivalidades dentro del Frente de Todos, en la competencia por Capital hay que dejarla de lado. En ese sentido, aseguró que está abocado de lleno a su gestión ya que la considera su mejor herramienta de campaña. ‘Es nuestra herramienta la gestión y hay que utilizarla’, afirmó.

Consultado sobre Lorenzo, confirmó que hubo un café, que se dio una charla en la que hablaron de las ganas y firmes intenciones que el dirigente justicialista ha manifestado de ser candidato en el departamento.

Consultado sobre si a Aranda lo considera como posible candidato en el departamento, Baistrocchi expresó: ‘No sé si a él hay que considerarlo, porque entiendo que tiene otras aspiraciones’.

Sobre las declaraciones de Juntos por el Cambio, en las que aseguraron que en Capital hay un escenario abierto para pelear por el departamento, el intendente fue certero: ‘Hoy la oposición juega muy de oposición podría hacer conocer propuestas, yo no escuche ninguna’

Luego, Baistrocchi añadió: ‘Siempre para el oficialismo le va a parecer que le falta algo, y eso coincide con lo que la gente nos está pidiendo, que son propuestas. Nosotros presentamos un cuaderno con propuestas, y todas ellas las hemos estado haciendo. Si vos participaste, dos, cinco o diez veces tenes que presentar una propuesta’.