Cornejo firme por el no adelanto de las elecciones: ‘Es un gasto innecesario’

El martes en Paren las Rotativas el presidente del PRO se refirió a la posibilidad de que en San Juan se adelanten las elecciones. Enzo Cornejo señaló que sería un ‘gasto innecesario’ que la provincia no se puede permitir. Además, argumentó que su oposición a la media se debe a que efectuándose tal junto a las nacionales se ahorraría más.

‘Es cuestión de ahorro. Es cuestión de alivianarle el día a día a los sanjuaninos’, señaló. Luego el diputado por Juntos por el Cambio (JXC) sostuvo que desde el frente desean tener un enfoque nacional y provincial que coincida, puesto que a nivel país JXC lo tiene.

‘La gente la está pasando mal y eso no es politiquería. Hay familias de departamentos que no pertenecen al Gran San Juan que no llegan a fin de mes. Ya deberíamos tener un sistema electoral, pero hasta el momento esperamos una resolución judicial. Esperemos que en estos días veamos una luz al final del camino’ manifestó en referencia a una posible resolución por parte de la Justicia sobre el pedido para que las PASO sigan existiendo en San Juan.

‘Creo que la Justicia va a fallar a favor nuestro, nosotros tenemos la diferencia por los partidos políticos’, expresó en última instancia Enzo Cornejo.