Eduardo Castro: 'Algunas medidas de Milei me generan expectativas'

A más de una semana de la victoria de Javier Milei en el ballotage, las voces de todo el arco político se van expresando. En San Juan, el máximo referente del radicalismo, Eduardo Castro pasó por Paren las Rotativas donde habló de cuál será la postura que tomará su partido en la provincia con el nuevo gobierno nacional, además de asegurar 'Algunas medidas de Milei me generan expectativas'

En el inicio de la entrevista fue consultado por su voto en la segunda vuelta. Castro no tuvo reparo en revelar que su voto fue en blanco el pasado 19 de noviembre. 'La neutralidad implicaba no hacer campaña por ninguno de los dos, pero al mismo tiempo yo me sentía lejos de lo que representaba cada uno'

Luego el presidente del radicalismo expresó: 'Algunas cosas de Milei me generan expectativa porque veo que ha repensado equipo, que ha repensado algunas propuestas. No digo que sea un giro hacia el centro, pero no tan extremo como la dolarización, el tema del arancelamiento de la educación'.

Sobre esta polémica promesa de campaña, Castro puso en relieve el papel histórico que ha tenido el radicalismo en materia de educación en el país. 'El radicalismo con Yrigoyen fue el gobierno que más escuelas construyó, más de 3.500 escuelas, cualquiera puede pensar que fue Sarmiento, pero fue Yrigoyen. Con Illia tuvimos el presupuesto más alto en educación, el 23%, con el Alfonsín en el retorno de la democracia la normalización, el ingreso irrestricto y el otorgamiento de la autonomía a la universidad, por lo que se puede asegurar que nosotros estamos en las antípodas de un criterio que tenga que ver con la educación del país'.

Por el otro lado, el experimentado dirigente discriminó a los radicales que tienen obligaciones institucionales de los que son dirigentes. Sobre estos últimos señaló que tiene un criterio que a veces no lo dan a conocer por respeto al electorado que acompañó a La Libertad Avanza que contó con una fuerte ayuda de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentra el radicalismo.

Sobre la presencia de Macri en el armado del gabinete de Mileli, Castro sostuvo que no le da tranquilidad que esté o no esté, aunque consideró que es fundamental y lo tranquiliza, el que el ex presidente sea artífice de una revisación de políticas con las que había llegado al poder a través del voto popular y que generaban fuerte a controversia en millones de argentinos y argentinas. Pese a esto, luego señaló: 'Por supuesto que hay cosas que asustan, que alarman como el tema de la obra pública que tendrá un fuerte impacto en el interior'

Sobre si acompañaran a proyectos de ley que Milei ha adelantado que con su gestión en curso impulsará, Castro indicó que 'la gran parte de ellos no', para luego manifestar. 'Si me hablas de la privatización de Aerolíneas Argentinas podremos estar a favor o en contra, pero si me hablas de YPF me parecería una locura, puesto que es el principal activo que tiene nuestro país, el Estado Nacional', sostuvo.