Gioja: ‘Para nuestro razonamiento, no ganó Juntos por el Cambio, sino perdió el peronismo’

El dirigente peronista, José Luis Gioja, estuvo en Paren las Rotativas por Canal 13 y abordó diversos temas. Pero uno en los que se centró fue en la situación del Justicialismo en la provincia y un análisis de la relación con el actual presidente del PJ local, Sergio Uñac.

‘Han aparecido nuevos dirigentes y hay ganas de participar. Para nuestro razonamiento, nosotros decimos que no ganó Juntos por el Cambio, sino que perdió el peronismo’, y agregó acerca de las elecciones en las que el espacio perdió la conducción de la provincia que: ‘porque nuestro principal candidato sabía que no podía, porque la Constitución provincial lo indica. Lo he dicho acá y lo vuelvo a repetir, lo dice claramente la Constitución, no una ley común’.

En esa línea también disparó contra el cambio de sistema electoral, al expresar que ‘lo dice la Constitución provincial, que la elección de gobernador va junto con la de diputados provinciales y estos la dividieron. ¿Para qué la dividieron?’, se preguntó.

Por último, sobre la relación con Uñac, mencionó que ‘hay una relación complicada. Creo que no cumplió con algunas cosas, no conmigo, sino con el peronismo. Pero yo no tengo el peronómetro’.