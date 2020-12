Violaron en manada a una joven durante su fiesta de 15

El horrible hecho ocurrió en Rosario, donde pudieron constatar que lo victima fue sedada con una mezcla de pastillas y alcohol. Del mismo modo informaron que la joven debió ser operada por las heridas recibidas.

Los vecinos enojados al conocer sobre la aberración es que siguen sin entender como le hicieron tal hecho a la niña. Es que en su propia fiesta de 15, al menos 10 personas la drogaron y violaron. El principal sospechoso es un hombre quien habría sido novio de la victima.

Una vecina logró ver como se llevaban a la joven, por lo que su testimonio fue clave para dar con el culpable. Del mismo modo, la victima, cuando fue encontrada señaló a Facundo como el autor de su violación. También nombró a varios de sus amigos, de los cuales algunos son mayores de edad.

El fiscal aclaró que no hay elementos para sostener la teoría, sin embargo no descartan la participación de más personas, teniendo en cuenta la gravedad del estado en que fue hallada la jovencita.

No obstante, el fiscal aclaró que por el momento “no hay elementos para sostener esa teoría", aunque todavía no descartan la participación de más personas. Y anticipó que pedirá la prisión preventiva para el joven detenido. El principal sospechoso no solo esta acusado de ser el abusador, sino planificador del ataque sexual.

Una conocida de la quinceañera indicó en sus redes sociales “Si tan solo conocieran a Mili como la conozco yo, entenderían el dolor que me causó todo esto, es un pan de dios, una nena de mamá y papá que sólo esperaba este día tan soñado para su fiesta”. Luego profundizó aseverando “nada fue como ella lo soñó por que estos mal nacidos le cagaron su vida dejándola internada sin saber cómo va a quedar”.